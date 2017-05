Primo de policial morto em assalto em Goiânia desabafa: "Chega de bandido fazendo o que quer"; ouça

O oficial da reserva da Polícia Militar George Reinaldo, de 53 anos, morreu após reagir a uma tentativa de assalto no cruzamento das Ruas L-10 com a L-02, a cerca de 10 metros de uma distribuidora de bebidas no Bairro Feliz, em Goiânia, na manhã desta quarta-feira (3).

“Meu primo que é meu irmão e foi morto era revoltado com marginal”, foi assim que Renato Halterbeck começou seu desabafo no local onde George foi morto.

Testemunhas contaram que durante alguns minutos o assaltante tentou tomar a mochila da vítima que resistia; e em determinado momento o suspeito atirou contra o homem e fugiu levando a mochila. Ainda de acordo com testemunhas, uma mulher, em um carro, aguardava o assaltante próximo ao local do crime.

Funcionário público e primo de George, Renato Halterbeck, contou que momentos antes do crime, a vítima tinha ido até a loteria onde teria efetuado um saque. Esse dinheiro, provavelmente, seria a aposentadoria da mãe de George, uma senhora de 70 anos. Renato desabafou sobre a situação.

Ouça a fala do primo da vítima:

Ainda de acordo com Renato, George trabalhou durante um ano e meio na corporação e se aposentou após levar um tiro. A vítima ainda tinha uma leve deficiência auditiva. Para o funcionário é preciso que a população se mobilize. “Se não houver reação da população não vai acontecer nada. A polícia está de pés e mãos atados. Judiciário está fazendo o que quer”, pontou Renato.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. Viaturas da Polícia Militar isolaram a área. George era muito conhecido no bairro, morava com os pais, de 75 e 70 anos, era solteiro e não tinha filhos.