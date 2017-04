Primeira semana de abril continua com chuva em Goiânia

Entramos em abril, mas as águas de março não foram embora. De acordo com o Climatempo, pelo menos a primeira semana do mês será praticamente de chuva.

Na segunda-feira (3), a temperatura oscila entre 21ºC e 30°C, com sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Já na terça-feira (4), a previsão fica entre 21°C e 31°C, também com sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.

Na quarta-feira (5), o clima deve variar entre 22°C e 30°C, com sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Na quinta-feira (6), a temperatura será a mesma do dia anterior, mas terá sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite.

No final da semana, a sexta-feira (7), começa com 22°C podendo chegar aos 31°C e terá sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. O sabadão (8), inicia um pouco mais frio, com 20ºC, mas não passa dos 30°C, com sol e muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Finalmente o domingo (9), deve ter a mesma temperatura de sábado, porém, com sol e algumas nuvens, sem chuva.