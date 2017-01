Primeira parcela do IPVA vence nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (30), vence o prazo para que os donos de veículos com placa final 1 que optaram por parcelar o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores quitem a primeira parcela do IPVA 2017. Os boletos estão sendo enviados para a casa do proprietário. Quem preferir pode acessar o site do Detran para imprimir o Dare, clicando no menu Boleto. Se houver dúvida na hora da emissão, o proprietário pode ligar para o call center da Sefaz: 0300 210 1994.

A segunda parcela deve ser paga até o dia 24 de fevereiro e a terceira até 27 de março, que também é a data em que vence a quota única para o proprietário que não aderir ao parcelamento. A sequência para pagamento do IPVA 2017 continua sendo do final 1 ao 0. Este ano o pagamento do IPVA volta a ser feito de janeiro até novembro, de acordo com o final da placa.

Descontos

Os boletos estão sendo emitidos com o desconto de 5% de todos os inscritos no Programa Nota Fiscal Goiana até o dia 31 de dezembro passado e, ainda, com os 50% para os carros 1.0 e motos 125 cc que atenderam as exigências legais, como não ter tido infração no ano anterior.

As informações são do Goiás Agora