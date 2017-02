Primeira cadeia da cidade se livra do Plano Diretor

O que antes era o espaço da primeira cadeia pública de Goiânia, a também chamada Casa de Detenção ou antiga Casa de Prisão Provisória (CPP), no Centro da capital, vai se tornar uma unidade do Assaí Atacadista, do Grupo Pão de Açúcar, ainda neste ano. A demolição do que restou da construção, que remonta à década de 1940, foi feita no mês passado, 20 dias depois que os d...