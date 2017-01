PRF retém caminhão com 20 mil kg de carga excedente em Abadiânia

Um caminhão foi apreendido após carregar 20 toneladas a mais da capacidade permitida na BR-060, em Abadiânia, no Centro do Estado. A apreensão aconteceu na tarde desta segunda-feira (09) durante uma abordagem de rotina.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), além do peso em excesso, o veículo excedia também a capacidade máxima de tração em mais de 15 toneladas. O automóvel muito pesado também pode prejudicar o pavimento da estrada.

O caminhão ainda estava com o vidro do para-brisas danificado e as placas apagadas. O condutor do veículo de 45 anos disse que se somadas as multas existentes pode gerar um total de R$ 36 mil.

O caso será passado ao Ministério Público Federal (MPF) por crime de dano contra o patrimônio público devido aos desgastes provocados na rodovia.