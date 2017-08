PRF registra 28 mortes nas rodovias federais goianas em julho

Muitas pessoas aproveitaram as férias escolares para viajar de carro e como de costume, o aumento de veículos nas rodovias federais goianas resultou em acidentes de trânsito e a morte de 28 pessoas no mês de julho. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), são sete a mais do que no mesmo período do ano passado.

De acordo com a PRF, a quantidade de acidentes, entretanto, sofreu queda de 17% em relação a julho de 2016, com 247 ocorrências, contra 298 acidentes no ano passado. A corporação explicou que a maior parte das mortes aconteceram em decorrência de colisões frontais (7), saídas de pista (7) e atropelamentos de pedestres (5).

Segundo a PRF, em razão dos cortes orçamentários impostos pelo Governo Federal, o patrulhamento das rodovias ficou prejudicado e refletiu na queda das autuações, chamando atenção a redução de 70% somente das multas por ultrapassagens proibidas, em comparação a julho passado. Durante esse mês, a PRF emitiu 12.748 autuações pelas mais diversas infrações contra 18.781 em 2016.

A PRF ainda flagrou 226 motoristas dirigindo embriagados e 34 sem utilizar a cadeirinha ou bebê conforto. Outros 419 motoristas estavam ultrapassando em locais proibidos e 440 não utilizavam o cinto de segurança obrigatório.