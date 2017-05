PRF flagra carro a 193 km/h na BR-050, em Catalão

No sábado (29), a Polícia Rodoviária Federal flagrou diversos veículos em alta velocidade pelas rodovias federais que atravessam Goiás. Na BR-050, em Catalão, um carro estava a 193 km/h e um outro a 182 km/h, sendo que a velocidade máxima permitida é de 110 km/h.

Já na BR-060, os condutores de um carro e de um caminhão foram flagrados a 172 km/h e a 133 km/h, respectivamente.

Até o momento, as infrações mais recorrentes no feriado do Dia do Trabalho, segundo a PRF, foram ultrapassagens proibidas, a falta do cinto de segurança e o desrespeito ao limite de velocidade.

No caso do motorista a 193 km/h, ele receberá uma multa de R$ 880 e sete pontos na carteira. Nos outros flagrantes, os condutores serão multados em valores que variam de R$ 130,16 a R$ 880,41. Em casos mais graves, o infrator pode ter até a Carteira Nacional de Habilitação suspensa.