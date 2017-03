PRF e Ibama apreendem pássaros silvestres transportados ilegalmente

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) apreenderam 20 gaiolas e dez pássaros silvestres transportados ilegalmente na BR-153, em Uruaçu, no Norte do Estado. A apreensão aconteceu na tarde desta quarta-feira (22).

Segundo a PRF, oito curiós e dois pintassilgos venezuelanos estavam escondidos debaixo do assento dos ocupantes do caminhão. Os pássaros estavam dentro de nove gaiolas. As outras 11 gaiolas foram encontradas na carroceria do veículo.

Ainda de acordo com a PRF, as aves foram adquiridas no interior de São Paulo e eram levadas para o Maranhão. O Ibama foi acionado e considerou o transporte irregular.

O veículo, as gaiolas e os pássaros foram apreendidos. O motorista e o passageiro receberam cada um uma multa de R$ 16 mil. O caso foi encaminhado ao Ministério Público Estadual (MP).