PRF: carnaval 2017 registra aumento de mais de 50% de infrações em relação a 2016 nas rodovias em GO

A alta velocidade e a imprudência dos motoristas marcaram o carnaval 2017 nas rodovias federais que passam por Goiás. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) aplicou mais de 12 mil infrações de trânsito.

De sexta-feira (24) até a meia-noite da quarta-feira de cinzas (1º), os radares da PRF registraram mais de 6,5 mil veículos excedendo a velocidade e os agentes ainda flagraram outros 5.706 casos de desrespeito às leis de trânsito. Em 2016, 2.064 motoristas foram autuados.

Outros 512 motoristas foram autuados por ultrapassagens em locais proibidos e a PRF chegou a flagrar veículos transitando a quase 200 km/h em local onde a velocidade máxima permitida é de 110km/h.

A PRF também flagrou 116 motoristas alcoolizados, 32 a mais que no ano passado. Foram aproximadamente 40 testes de “bafômetro” por hora e uma média de 20 condutores autuados por dia.

Os agentes flagraram 44 condutores transportando bebês e crianças sem o equipamento adequado. Em menos de 1 hora de fiscalização na BR-060, no perímetro urbano de Rio Verde, os policiais flagraram pais inabilitados transportando bebês de 1 ano no banco da frente e até mesmo soltos, no compartimento de carga do veículo.

Nas abordagens, foram registrados 309 casos de pessoas que não utilizavam o cinto de segurança obrigatório e 50 pessoas foram presas por mandados de prisão em aberto, porte ilegal de arma, roubo de veículos, uso de documento falso, alcoolemia e outros crimes de trânsito.

Durante a operação, a PRF registrou uma redução na quantidade de acidentes graves, foram 9 este ano contra 17 em 2016. Essa queda também foi sentida no número de feridos de 82 para 78 em 2017 e seis pessoas morreram nas rodovias federais que passam pelo Estado esse ano, contra 7 do ano anterior.