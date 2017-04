PRF autua 59 motoristas por embriaguez no final de semana em Goiás

O final de semana foi 'agitado' nas rodovias federais que cortam Goiás. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou quase mil testes do bafômetro, cerca de 13 testes por hora, e ainda flagrou 59 motoristas dirigindo alcoolizados.

De acordo com a PRF, durante uma blitz na noite de sábado (1), 37 condutores foram autuados depois de sair de um show sertanejo realizado em uma casa de eventos às margens da BR-153, em Aparecida de Goiânia. Outros motoristas alcoolizados do interior goiano, de Minas Gerais e do Distrito Federal tiveram suas CNHs recolhidas e foram impedidos de seguir viagem.

Colisão

Um dos casos que chamou mais atenção da PRF foi de um condutor embriagado, de 30 anos, que desobedeceu à ordem de parada dos policiais e fugiu. Segundo a PRF, ele dirigiu de maneira perigosa na rodovia por cerca de dois quilômetros e só foi alcançado depois de colidir no meio-fio e, em seguida, bater contra um poste.

Com o impacto, o homem teve ferimentos na cabeça e ficou desacordado por cerca de 15 minutos. Ele recusou fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia.