PRF apreende cigarros contrabandeados avaliados em R$ 22 milhões em Jataí; veja vídeo 🎥

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quinta-feira (25), na BR-364, em Jataí, 4.500 caixas com cerca 4,5 milhões maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. De acordo com a PRF, a carga está avaliada em mais de R$ 22 milhões e é considerada a maior apreensão do produto já realizada em rodovias federais goianas.

Segundo a polícia, durante uma fiscalização de rotina, o motorista de um caminhão tanque estava muito nervoso e prestou informações contraditórias.

Neste instante, a PRF recebeu a informação que outras carretas estavam fazendo manobras na rodovia para não serem fiscalizadas.

Os agentes solicitaram apoio da Polícia Militar, que apreendeu quatro carretas que fugiam do bloqueio. Todos os veículos, duas carretas tanques e três graneleiras, foram levadas para Unidade Operacional local e lá os agentes constataram que elas estavam carregadas com cigarros contrabandeados.

Os veículos saíram do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e deveriam abastecer as cidades de Goiânia, São Simão, Uberlândia (MG) e Londrina (PR).

Cinco motoristas, de 28, 33, 34, 38 e 49 anos, foram detidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Jataí.