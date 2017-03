PRF apreende carro roubado com 354 kg de maconha em Jataí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na madrugada desta quarta-feira (29), 354 kg de maconha dentro de um Ford Fiesta vermelho roubado, no km 201 da BR-364, em Jataí, próximo à entrada do trevo que dá acesso à cidade de Serranópolis.

De acordo com a PRF, uma equipe estava em fiscalização de rotina, quando solicitaram a parada do veículo, que seguia no sentido Mato Grosso-Goiás, mas o condutor não obedeceu e fugiu. Logo depois, o carro entrou em uma estrada lateral e foi abandonado em uma mata.

O motorista do veículo não foi encontrado, mas dentro do Ford Fiesta estavam os 354 tabletes de droga, de aproximadamente 1 kg cada, que foi encaminhado para a Polícia Civil local.