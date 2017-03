PRF apreende carreta que transportava madeira ilegalmente em Porangatu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã deste sábado (4) uma carreta que transportava ilegalmente 45 metros cúbicos de madeira no KM-67 da BR-153, em Porangatu, no norte do estado.

De acordo com a PRF, após uma abordagem de rotina, o motorista de 50 anos apresentou a documentação fiscal, mas ele não tinha o documento florestal. A carga havia saído do Pará com destino a Minas Gerais.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi acionado e multou o condutor no valor de R$ 13.500,00. Ainda segundo a PRF, os responsáveis pela carga responderão por crime ambiental.