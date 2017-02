PRF apreende 500 kg de explosivos em Anápolis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na tarde de quarta-feira (15), uma carga de meia tonelada de explosivos transportada irregularmente, na BR-060, em Anápolis.

Segundo a polícia, um furgão Fiat Fiorino foi abordado durante uma fiscalização e dentro do veículo foram encontrados 200 kg de fogos de artifício, 150 kg de chumbo e 150 kg de pólvora. Os fogos e o chumbo tinham nota fiscal, mas a pólvora não.

De acordo com a PRF, além do veículo não atender as exigências legais para o transporte de produtos perigosos, o motorista de 54 anos também não era habilitado com curso específico para transportar este tipo de carga. Ainda segundo o condutor, o carregamento saiu de Santo Antônio do Monte (MG) e deveria ser entregue em Porangatu.

A carga foi levada para a Central de Flagrantes local.