PRF apreende 400 kg de peixe transportado de maneira irregular em Goianápolis

⁠⁠⁠A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 400kg de peixe transportado de maneira irregular no KM-112, na BR-060, próximo à praça de pedágio de Goianápolis, no centro do estado. A apreensão foi realizada na tarde desta quinta-feira (05).

De acordo com a PRF, um homem de 61 anos levava o pescado em um veículo quando foi abordado. Ele saiu de Valparaíso e seguia para Goiânia. Ainda segundo a PRF, havia diversos sacos com peixes no banco traseiro e no porta-malas do automóvel.

O suspeito disse aos policiais que comprou o pescado em Valparaíso e o distribuiria em Goiânia e Aparecida de Goiânia.

A PRF disse que o pescado possuía nota fiscal, mas estava sendo transportado em más condições, o que poderia prejudicar a saúde do consumidor. O motorista deve receber uma multa da PRF e também da vigilância sanitária, que foi acionada para comparecer no local. A mercadoria será descartada.