PRF apreende 337 tabletes de maconha em Guapó

Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira (26), com 337 tabletes de maconha na BR-060, em Guapó.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização de rotina, a polícia abordou um Ford Fiesta, onde estavam dois homens. Logo atrás do veículo, um HB20 parou, fez o retorno e fugiu em direção ao município de Guapó. Após acompanhar o veículo, os policiais conseguiram abordá-lo, mas o condutor fugiu. Dentro do carro, que havia sido roubado em Brasília e estava com placas falsas, foram encontrados 337 tabletes de maconha.

A droga e os dois passageiros do primeiro veículo abordado, possivelmente "batedores", foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.