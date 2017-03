Previsão de tempo para quarta-feira traz temporal com mais raios e granizo

Regiões isoladas de Goiânia e Anápolis registraram nesta terça-feira (14) pancadas de chuva com raios e granizo. O tempo quente e úmido favoreceu a formação de nuvens muito carregadas na região central de Goiás.

De acordo com o meteorologista Marcelo Pinheiro, esses temporais podem se repetir não só no Estado, mas em outras áreas do Centro-Oeste. "As chuvas estão bem localizadas, mas podem ser fortes", afirma.

A quarta-feira (15), segundo o Clima Tempo, vai continuar com predomínio de sol e pancadas de chuva em grande parte do Centro-Oeste. Os temporais devem ser passageiros.

A instabilidade e o risco de chuva forte aumentam por diversas áreas da região a partir de quinta (16) e seguem até o final da semana, sendo mais frequentes em Goiás e no Distrito Federal.