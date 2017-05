De acordo com o Sistema de Meteorologia e Hidrologia de Goiás (Simehgo), a terça-feira (23), será marcada por pancadas de chuva por todo o Estado. A previsão é que sejam de forte intensidade e carregadas de trovoadas, com exceção da região Leste.

Em Goiânia, o dia será de nebulosidade variável, porém com pequena chance de chuvas esporádicas. As temperaturas oscilam dos 19ºC aos 32ºC, com a umidade relativa do ar atingindo a máxima de 94%.