Pressão política para manter subsecretarias

Com a extinção inicial de 25 subsecretarias, deu-se início a pressões políticas feitas principalmente por deputados, cujas bases eleitorais foram atingidas pela decisão do governo estadual. Perguntada sobre, a secretária de Educação, Raquel Teixeira, considera natural esse tipo de reação, mas acredita que o efeito final será melhor e mais vantajoso. Segundo ela, com a manu...