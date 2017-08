Presos voltam para a Penitenciária Odenir Guimarães após rebelião

Os 243 detentos que ainda estavam no presídio de Anápolis, a 48 quilômetros de Goiânia, foram transferidos na manhã desta terça-feira (8) para a Penitenciária Odenir Guimarães (POG), no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Eles voltaram para as celas de origem na Ala A do presídio, agora sem contato visual com os presos da Ala B. No dia 23 de fevereiro deste ano, uma...