Presos transferidos para Anápolis após rebelião na CPP devem retornar em até 15 dias

Promotores de Justiça de Anápolis esclareceram durante entrevista coletiva, na tarde de hoje (24), as providências tomadas pelo Ministério Público para o retorno dos 557 presos transferidos do Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia para a unidade prisional daquele município.

Conforme apontaram os promotores de Justiça Adriana Marques Thiago, Carlos Alexandre Marques e Lucas César Costa Ferreira, a transferência ocorreu de forma irregular, já que se trata de uma medida de caráter estritamente judicial, portanto, não poderia ter sido tomada apenas pelo Poder Executivo, sem a devida comunicação e autorização do Poder Judiciário.

“Fomos surpreendidos por uma invasão ilegal e irregular da unidade prisional de Anápolis”, afirmou a promotora Adriana Thiago, acrescentando que a medida atropela as regras legais, a jurisdição específica e coloca em grave risco a segurança do sistema prisional de Anápolis.

Assim, em requisição feita à juíza da Vara de Execução Penal de Anápolis, Lara Gonzaga de Siqueira, foi requerido, no prazo improrrogável de 15 dias, o retorno dos detentos à comarca de origem, notificando-se a decisão pessoalmente ao superintendente executivo de Administração Penitenciária de Goiás.

Conforme argumentam os promotores, a medida visa manter a dignidade dos presos da comarca de Anápolis, tendo em vista a superlotação do Centro de Inserção Social, que já abriga aproximadamente 700 detentos. “Esse desvio de execução está causando transtorno à execução penal local, com a destruição de camas da nova unidade prisional que nem sequer foi inaugurada por falta de licenciamento ambiental e de embaraços administrativos, em especial a inexistência de via de acesso da BR-414 à unidade, condição necessária para a inauguração”, observaram.

Participaram também da entrevista coletiva a juíza Lara Siqueira e o presidente do Conselho da Comunidade na Execução Penal de Anápolis, Gilmar Alves.