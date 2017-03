Presos suspeitos de envolvimento na tentativa de assalto à mineradora Serra Grande, em Crixás

Dois homens suspeitos de envolvimento na tentativa de assalto à mineradora Serra Grande, em Crixás foram presos na madrugada desta quinta-feira (9). As detenções foram resultado do trabalho em conjunto das polícias militar de Goiás e do Distrito Federal. Há suspeitas que outras pessoas estejam envolvidas no crime.

Um dos suspeitos foi preso no Distrito Federal. Segundo a polícia ele já havia sido preso em 2005 por tentativa de roubar a mesma mineradora. No local do crime, a PM encontrou um balde utilizado pela quadrilha onde estavam objetos perfurantes usados para furar pneus de viaturas.

Em um desses objetos foi identificada a etiqueta de uma loja, situada também no DF, e que pertence ao irmão do homem do que já tinha sido preso. A polícia foi até local, no interior da loja foram localizadas várias armas e munições, além de R$20 mil.

Em breve mais informações.