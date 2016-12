Presos suspeitos de enviar bomba que decepou dedos de advogado em Goiânia

Dois homens foram presos suspeitos de enviar uma bomba para o advogado Walmir Cunha, de 37 anos, no dia 15 de julho, no Setor Marista, em Goiânia. Segundo informações preliminares, os dois seriam agentes da Polícia Federal, irmãos e estão envolvidos com o atentado.

Um foi preso na capital e o outro foi detido em Brasília e será encaminhado para Goiânia. No atentado, o advogado perdeu três dedos e foi operado no Hospital de Urgências de Goiânia.

A pedido da família, o advogado não acompanhava as investigações. Apesar da certeza de que o atentado tenha relação com a atividade profissional, Walmir Cunha desconhece quem possa ter enviado a bomba para ele no escritório. "Apesar de ser um advogado incisivo, nunca ultrapassei os limites da ética. Não fiz inimigos".

