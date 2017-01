Presos se rebelaram de Luziânia durante tentativa de fuga

Presos se rebelaram no Centro de Inserção Social (CIS) de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, na tarde desta terça-feira (10). A assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) disse ao POPULAR que a situação está "sob controle" e que teria ocorrido apenas uma tentativa de fuga de um detento.

Vigilantes penitenciários temporários em greve desde segunda-feira (9), contaram que os presos que lotam a unidade ficaram revoltados com a proibição da entrada de mantimentos levados pelas famílias e que hoje teria faltado comida para alguns deles, motivo pelo qual teriam iniciado o motim.