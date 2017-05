Presos rendem carcereiro e fogem com armas e carro de agente penitenciário em Piracanjuba

A Polícia Militar continua as buscas por 13 detentos que fugiram da Unidade Prisional de Piracanjuba levando uma espingarda e o carro de um agente prisional, na tarde deste sábado (6).

Segundo a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap), durante o banho de sol, por volta das 17h, os presos, armados com um revólver, renderam um servidor carcerário e fugiram da unidade.

De acordo com a Seap, todos os detentos continuam foragidos e todas as forças policiais estão acionadas para a captura dos fugitivos. A Seap diz ainda que o poder Judiciário e o Ministério Público estão informados a respeito dos acontecimentos e que será aberta uma sindicância para apurar as circunstâncias da fuga, além do registro de ocorrência na Polícia Civil.