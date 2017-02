Presos menores suspeitos de matar mulher com 10 tiros no setor Finsocial

Dois menores de 15 e 17 anos foram apreendidos na madrugada deste sábado (18), no Setor Finsocial, suspeitos de matar uma mulher com mais de 10 tiros. A vítima, de 42 anos, foi assassinada na tarde de sexta-feira (17).

Segundo a Polícia Militar, a mulher conhecia os dois menores. Eles teriam saído com um terceiro envolvido, ainda não localizado, para matar um desafeto que não foi encontrado. Como não encontraram o homem, então eles decidiram matar a mulher que já teria os delatado para a polícia.

Ainda de acordo com a PM, a vítima não tinha passagens e era usuária de drogas. Os dois foram localizados através do serviço de inteligência da PM e encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil. Também foram apreendidas com eles duas armas de fogo, uma delas usadas no homicídio.