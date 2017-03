Presos levados para Anápolis após tiroteio voltam para Aparecida de Goiânia

Atualizada às 20h06 - 31/03/2017

Um grupo de 30 detentos que havia sido transferido da Penitenciária Odenir Guimarães (POG), em Aparecida de Goiânia, para Anápolis, voltou nesta sexta-feira (31) para a unidade de origem.

De acordo com informações do G1 Goiás, com eles, os agentes penitenciários encontraram aparelhos celulares e drogas.

Ainda segundo o G1, este foi o primeiro grupo, do total de 558 presos levados à unidade prisional após o tiroteio que matou 5 e feriu 35, a retornar para a POG.

A transferência começou por volta das 10 horas. Segundo informações, eles foram divididos em pequenos grupos e levados à Aparecida de Goiânia em sete carros da polícia e duas vans.

A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) tem ainda 130 dias, contados a partir da última segunda-feira (29), para recambiar todos os detentos.

Participaram da operação a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP).