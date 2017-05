Presos dois homens apontados como autores de arrastões ocorridos em escolas públicas de Trindade

A Polícia Civil apresentou nesta sexta-feira (25), às 10h, Matheus Carlos Magalhães dos Santos e Bruno Athias da Silva, apontados pela investigação como autores de arrastões ocorridos nos dias 20 de abril e 4 de maio deste ano, em escolas públicas de Trindade.

De acordo com as investigações, os crimes foram cometidos após dois homens armados invadirem as unidades de ensino, renderem professores e alunos e levarem celulares, dinheiro, mochilas e até alianças de casamento.

Foi apurado também que, após a prática dos crimes, os envolvidos estariam vendendo os aparelhos de telefone roubados nos assaltos no Camelódromo de Campinas.

Eles foram abordados em um carro onde os policiais encontraram diversos aparelhos roubados.