Preso um dos suspeitos de ter assassinado criança de 4 anos em Goiânia durante acerto de contas

A Polícia Militar (PM) prendeu um dos suspeitos do triplo homicídio que vitimou a menina Júlia Martins Rodrigues de Barros, de 4 anos, e outros dois homens, na manhã desse sábado (29), no Setor Vera Cruz II, em Goiânia.

Segundo a PM, com o homem foram apreendidos cerca 3 kg de maconha, uma balança de precisão, munição, uma arma e um carro que podem ter sido utilizados no crime. A corporação afirma que com a prisão do suspeito, os outros envolvidos nesse crime que chocou a capital também foram identificados e estão sendo procurados.

De acordo com testemunhas, um trio de bandidos um invadiu uma casa, perto da residência da avó da menina, para matar dois homens. Um chegou a ser morto no banheiro e o outro conseguiu escapar. Nesse momento começou uma perseguição pelo bairro.

Ao ouvir tiros próximos, o pai da criança, que vendia frangos e espetinhos em uma loja anexo à casa, correu para dentro da residência, junto com a filha. A porta teria ficado aberta. O homem que escapou do trio de bandidos buscou refúgio na residência da família que nada tinha a ver com o acerto de contas.

Os assassinos invadiram também o imóvel da mãe do comerciante, mataram o jovem que havia se refugiado no local, mas acabaram acertando a criança de 4 anos, com um tiro na cabeça, e o pai, com um disparo no braço. A menina morreu na hora e o pai foi levado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Mais uma vítima da violência em Goiânia

Caçula de três irmãos, Julia Martins Rodrigues de Barros, de 4 anos, era conhecida pelo jeito divertido e doce, conta a tia dela, a costureira Cibele Martins Paiva Gomes, de 51 anos. A sobrinha foi morta com um tiro na cabeça na manhã de ontem, quando tentava se esconder de um tiroteio que acontecia na rua.

Em frente ao local onde o crime havia acontecido algumas horas antes, Cibele lembrava dos últimos momentos que passou com Julia, vendo ela brincar com outros sobrinhos e netos. “Nem tenho palavras”, lamenta a costureira.

A avó de Júlia, que mora no mesmo local onde aconteceu o crime, era muito apegada à menina. “Ela (avó) continua falando que quer ver a menina dela”, conta Cibele.

Júlia marcava presença por onde passava, segundo relato da professora regente Polyana Maria de Freitas, de 34 anos, que trabalha no mesmo agrupamento do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) que a criança era matriculada.

“Ela gostava muito de princesa. Ela tinha uma maletinha de maquiagem que ela levava todo dia. Gostava de maquiar nós, professoras. Saía maquiando todo mundo”, conta Polyana, que mostra no celular a recordação: uma foto ao lado de Júlia com vestido e maria-chiquinha no cabelo, na última confraternização de festa junina do CMEI este ano.