Preso suspeito de matar idoso a facadas em Trindade

Elielson Nunes da Silva, de 26 anos, foi preso, no início da noite desta quinta-feira (6), suspeito de assassinar um idoso, de 79 anos, com golpes de faca, no setor Palmares, em Trindade, na região Metropolitana da Capital. O caso aconteceu no dia 29 do mês passado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma testemunha que mantinha o suspeito escondido em sua casa o denunciou. Ela disse à polícia que o homem confessou o crime.

Ele foi preso e encaminhado ao presídio da cidade.

Ainda de acordo com a PM, o homem já tem um mandado de prisão de 14 anos em seu desfavor.

A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, já que alguns pertences da vítima foram levados.

De acordo com a Polícia Civil (PC), no dia do crime, um vizinho do idoso ouviu barulho de discussão e gritos e acionou a PM.

Quando os policias chegaram ao local a vítima já estava morta.