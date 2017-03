Preso segundo suspeito de matar motorista do Uber

Atualizada às 18h54

Depois de 16 dias do latrocínio praticado contra um motorista do aplicativo Uber em Goiânia, um cabo da Polícia Militar (PM), que estava fora de serviço, prendeu o segundo suspeito do crime, na tarde do último sábado, em Senador Canedo, na região metropolitana da capital. Carlos Carmezindo Santos de Lima, de 18 anos, foi autuado enquanto trafegava por uma das ruas do município e, segundo a PM, apesar de admitir a participação no crime, ele atribuiu a autoria das facadas a um adolescente de 17 anos, apreendido por uma equipe da Guarda Civil logo após o homicídio.

Os dois suspeitos são investigados por ter matado o motorista Antônio Paulo Oliveira da Silva, de 32, para roubar o carro dele, de acordo com a Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic). Natural do Maranhão (MA), a vítima havia começado a trabalhar pelo aplicativo nove meses antes do crime e foi assassinada após ser chamada para atender a uma corrida na Praça Universitária, no Setor Universitário, na Região Leste da capital. Os suspeitos, de acordo com a Polícia Civil, mataram o motorista em um matagal, no Bairro Aruanã Park, na mesma região, e, depois, abandonaram o corpo e fugiram com o veículo.

O comandante do 27º Batalhão de Senador Canedo, o major Vanderlan Rodrigues, diz que Carmezindo passou a ser monitorado logo depois de ser identificado pela Polícia Civil. “Fomos atrás de informações e conseguimos a qualificação do autor. Ficamos em alerta e sabíamos que ele poderia estar em nossa região”, afirma o oficial da PM, confirmando que o policial fora de serviço estava armado e conseguiu render o segundo suspeito. O cabo da PM, acrescenta Rodrigues, ligou para a equipe do batalhão, em seguida, para auxiliá-lo na prisão de Carmezindo.

O delegado do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Senador Canedo, Matheus Gomes Mendonça, afirma que estava realizando diligências, com apoio da PM, para cumprir o mandado de prisão temporária contra Carmezindo, desde o dia em que ele foi identificado. Ele conta que recebeu o suspeito na delegacia, no último sábado, apenas para formalizar o cumprimento do mandado expedido pelo Judiciário.

De acordo com Mendonça, Carmezindo foi levado, de Senador Canedo para Goiânia, por uma equipe da Deic, depois de ser preso temporariamente. O chefe do Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra) da delegacia especializada, delegado Francisco Lipari Filho, explica que a prisão temporária tem prazo de 30 dias.

A Polícia Civil vai indiciar o suspeito e pedir a prisão preventiva dele. O caso se trata de latrocínio, roubo seguido de morte”, assevera.