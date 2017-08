Preso motorista suspeito de atropelar e matar vereador durante caminhada em Trindade

Alvino Lopes da Silva Filho, 34 anos, foi preso suspeito de ter atropelado e matado o vereador de Israelândia, Divino Campos, na GO-060, em 24 de junho deste ano. Ele foi detido em Nova Xavantina, no Mato Grosso, nesta segunda-feira (31).

Divininho, como era conhecido, estava em uma comitiva de romeiros que seguiam rumo a Trindade quando ocorreu o acidente. No dia do atropelamento, Alvino conduzia um veículo GM/Celta de cor preta, com placas de Mozarlândia.

Segundo relatos, o veículo estava no mesmo sentido em que as vítimas caminhavam quando os faróis foram desligados e o carro jogado contra os romeiros. O vereador foi arremessado a uma distância de 12 metros e morreu no local. Outras três pessoas ficaram feridas. Alvino fugiu sem prestar socorro.

O homem foi localizado em Nova Xavantina, no Mato Grosso, mas trocou o para-brisas do carro em São Luís de Montes Belos, dizendo que teria colidido contra um cavalo. Os policiais conseguiram identificar onde o suspeito estava e pediram a prisão preventiva do investigado.

Alvino já possui passagens por ameaça, falta de habilitação para conduzir veículo automotor e embriaguez ao volante aliada com corrupção ativa.