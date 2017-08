Preso em Goiás, chefe do tráfico em comunidade carioca é transferido para o Rio de Janeiro

O traficante Nilson Roger da Silva de Freitas, conhecido como Roger Jacarezinho, líder do tráfico na comunidade de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, foi transferido nesta segunda-feira (14) para a capital fluminense. Ele foi preso no último domingo (13) em uma mansão em Luziânia, na Região Leste goiana após ficar foragido por sete anos.

Segundo o delegado Leonardo de Castro, da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), Nilson, membro do Comando Vermelho, uma das facções criminosas mais conhecidas no País, ficará preso no Complexo Penitenciário de Bangu e deverá pegar, no mínimo, 30 anos de cadeia.

O traficante, que era conhecido pelos métodos violentos contra policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), havia se mudado para a região do Entorno do Distrito Federal (DF) em 2012, após a pacificação completa da comunidade que liderava, no Rio de Janeiro. Em Luziânia, ele se tornou um seguidor fiel da Igreja Presbiteriana Batista, mas ainda comandava o tráfico no capital fluminense via mensagens.

A operação para a captura de Nilson mobilizou cerca de 40 policiais e oito viaturas. Participaram da ação ainda a Divisão de Operação Especiais (DOE) e a Divisão de Operações Aéreas (DOA).

A investigação sobre o traficante continuará. A Polícia Civil do DF buscará agora apontar as atuações criminosas de Roger Jacarezinho no Entorno.