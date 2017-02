Preso do semiaberto morre ao tentar fugir da CPP e levar choque

O detento Eber Batista de Jesus da Silva, de 37 anos, morreu na tarde de quinta-feira (9), depois de tomar um choque no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), o preso que cumpria pena no regime semiaberto tentou pular o muro da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto para fugir, mas esbarrou no sistema de eletricidade e não resistiu ao choque.

Ainda de acordo com a secretaria, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado mas o preso não resistiu.