Presidente de sindicato de Porangatu é preso na BR-153 com carro roubado

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porangatu foi preso em flagrante na noite de domingo (13), quando dirigia um VW Fox roubado na BR-153, no norte de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sindicalista de 52 anos foi parado para uma fiscalização de rotina no posto da PRF de Porangatu e, ao ser questionado sobre a documentação do veículo, o condutor afirmou não possuir o licenciamento do automóvel, documento de porte obrigatório.

Segundo a polícia, em uma vistoria minuciosa dos números identificadores do carro, os agentes da PRF constataram que as placas eram clonadas de um veículo idêntico de Aparecida de Goiânia, onde o carro foi roubado em fevereiro deste ano.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista afirmou aos policiais que não sabia da procedência do veículo e disse ter pagado R$ 30 mil por ele.

O homem foi conduzido à delegacia de Polícia Civil em Porangatu, onde deverá responder pelo crime de receptação, cuja pena varia de um a quatro anos de reclusão.