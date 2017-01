Presidente da Comurg afirma que trabalho de coleta de lixo na capital será intensificado

A ordem é limpar Goiânia e a necessidade, como todos podem ver ao andar pelas ruas, é urgente. O acúmulo de lixo, entulho e galhos de árvore nas portas das casas e comércios, motivado pela paralisação de parte da coleta por causa da falta de manutenção dos caminhões da Prefeitura, tornou-se visível. O desafio da gestão de Iris Rezende (PMDB) é retomar a confiança dos fornecedores e restabelecer os acordos, o que, segundo o novo presidente da Companhia Municipal de Urbanização (Comurg), Denes Pereira Alves, avançou bastante ontem, após reuniões, e a diferença deve ser sentida nos próximos dias.

De 60 caminhões utilizados na coleta de lixo, apenas 20, segundo ele, vinham trabalhando recentemente. De 25 a 30 estavam parados na garagem da Comurg aguardando o retorno do fornecimento de pneus e os demais esperavam pela reposição de peças. Os contratos referentes aos dois casos (pneus e peças) estão com uma dívida acumulada com a Prefeitura de R$ 7,5 milhões. A falta de perspectiva de pagamento, com a fim da gestão anterior, foi o que teria acarretado a paralisação.

Dois dias de trabalho, no entanto, ainda não foram suficientes para descobrir como o Executivo conseguirá pagar os débitos anteriores. Isto foi uma das pautas das reuniões feitas separadamente com cada um dos fornecedores, desde a segunda-feira, 2, mas o que deu o tom da conversa mesmo foi a necessidade de retomada dos contratos, com o acordo de que, a partir de agora, o que for fornecido será quitado sem atrasos e os passivos deverão ser pagos gradativamente.

“Querendo ou não, aquilo que já foi entregue e não recebeu ainda, eles sabem que vão receber uma hora. É evidente que a Prefeitura vai pagar, mas temos de entender que a urgência agora é restabelecer a execução de serviços essenciais como a coleta de lixo e a remoção de entulhos”, frisa Denes Pereira. Novos pneus chegaram à garagem da Comurg na segunda-feira, garantindo um reforço na coleta de lixo, com a liberação de 20 caminhões. Falta, ainda, resolver o problema envolvendo os contratos da Tecpav e ITA, empresas que locam caminhões para a Prefeitura.

Até ontem, ainda não havia dado tempo de Denes descobrir a real situação da dívida com essas duas empresas, mas ambas teriam prometido o retorno dos caminhões às garagens a partir de hoje. A Tecpav manteve 50% dos veículos, atendendo ao pedido da direção da Comurg. Até porque, tratam-se de caminhões compactadores, essenciais para a execução da coleta. Já a ITA retirou todos de circulação, diz Denes. A reportagem tentou falar ontem com o diretor executivo da ITA, Márcio Palmerston, para confirmar a informação de retorno dos veículos, mas não conseguiu localizá-lo.