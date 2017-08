Presidente da Agetul continua a ser investigado mesmo tendo feito a denúncia, diz promotor

O atual presidente da Agência Municipal de Turismo e Lazer (Agetul), Alexandre Magalhães, continua a ser investigado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO). Ele afirmou na edição do POPULAR desta sexta-feira, 25, que acreditava que poderia ser denunciado por improbidade administrativa, já que pagava funcionários e serviços de forma informal, sem contrato, com dinheiro do Mutirama. O promotor responsável pela operação que investiga desvio de dinheiro da bilheteria do parque e do zoológico, Ramiro Carpenedo, disse que casos de improbidade devem ser apurados e denunciados por outras promotorias responsáveis pela administração pública.

O MP-GO denunciou dez pessoas, entre ex-funcionários, gestores e um vereador, por suspeita de desviar cerca de R$ 2 milhões da bilheteria do parque Mutirama e do Zoológico entre maio e dezembro do ano passado.

Ramiro reconheceu, em entrevista coletiva na manhã desta sexta, que a Operação Multigrana começou a partir da denúncia do próprio Alexandre Magalhães, ainda em janeiro, quando ele tinha acabado de entrar na gestão da Agetul e teria percebido suspeitas de corrupção. A Agência Municipal é responsável tanto pelo zoológico como pelo Mutirama.

Segundo o promotor, outros vereadores e gestores vão continuar a ser investigados pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e novas denúncias virão. Essa primeira denúncia foi focada na gestão da Agetul de Dário Paiva (de maio a dezembro de 2016) porque foi o período que a equipe de promotores conseguiu provas mais robustas, segundo Ramiro.

Cálculos realizados pelo MP-GO mostraram desfalques ao comparar diferentes períodos do ano de diferentes gestões da Agetul. Em julho deste ano, por exemplo, mês de grande movimento por conta das férias escolares, a média diária de arrecadação da bilheteria do Mutirama foi de R$ 43,4 mil, já no mesmo período do ano passado foi de R$ 8,1 mil. Uma diferença de mais de R$ 30 mil, mesmo com o fechamento do parque a partir do dia 28 daquele mês, por conta do acidente no brinquedo Twister. O promotor Ramiro ressaltou que essas comparações não significam um salvo conduto para Alexandre Magalhães.