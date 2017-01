Presídio em Goiás construído com ‘vaquinha’ da comunidade é inaugurado

Foi inaugurado, nesta sexta-feira (27), o presídio em Goiás construído com a ajuda de doações feita pela população. A nova unidade prisional em Orizona, a 140 quilômetros de Goiânia, levou oito meses para ser finalizada e contará com 70 vagas. Ao todo, foram investidos R$ 934 mil.

Conforme revelado por reportagem do O POPULAR, no dia 23 de janeiro, juízes, prefeitura e comunidade se juntaram para reformar unidades e também na construção de uma nova.

A informação de que juízes participariam da iniciativa para diminuir o déficit foi confirmada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). O magistrado Ricardo de Guimarães e Souza teria conseguido o valor total com apoio de doadores, sindicato rural, vereadores e empresários. Do total, R$ 200 mil foram cedidos pela Prefeitura pela venda da cadeia e outros R$ 13,4 mil doados de venda de gado.

Souza contou que a primeira reunião sobre o tema foi realizada em fevereiro de 2006. A cadeia pública da região foi interditada em 2008 pelo próprio juiz “por falta de estrutura para acomodar os detentos”. Em 2014, o magistrado determinou que o Estado construísse um novo presídio. O governo estadual recorreu da decisão.

A comunidade decidiu, então, se empenhar para a abertura de novas vagas, uma vez que presos dos regimes aberto e semiaberto cumprem prisão domiciliar. A expectativa é que com o novo presídio eles passem a cumprir a pena na nova unidade.