Presídio de Jussara será interditado

Depois de quatro mortos e fuga de nove presos em rebelião na quarta-feira, MP-GO decide pedir interdição de parte da estrutura. Quatro detentos seguem foragidos

Claudio Reis

Objetos retirados da unidade prisional após rebelião, alguns inclusive com sangue, dentro de caçamba. Ala masculina do presídio, com capacidade para 40 presos, contava com 77