Preparem os moletons e cobertas: previsão é de frio em Goiânia no fim de semana

Que tal surpreender sua mamãe com um belo café na cama? A manhã de domingo (14) permitirá esse singelo carinho. A amplitude térmica, que é a diferença entre a máxima e a mínima causando a oscilação das temperaturas, continuará bem acentuada em Goiânia e todo o Estado durante o final de semana.

Segundo a chefe do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabeth Alves, não há previsão de chuvas para o período. A previsão é de manhã fria, durante a tarde pode ocorrer uma maior incidência do sol e um aumento de nebulosidade à noite.

No entanto, a umidade relativa do ar segue baixa, girando entre 20% e 30%. Elizabeth alerta para os cuidados necessários em relação à umidade. “Ingerir bastante água e esparramar toalhas molhadas pela casa”, lembra a meteorologista.

O cuidado com a umidade relativa do tempo é reforçado pela equipe do Climatempo. Segundo os meteorologistas do órgão, nos próximos dias a região central do Brasil, principalmente, Brasília, Goiás, serão marcados pelo sol, calor e tempo seco.

A população deve estar atenta aos índices de umidade relativa do ar que podem alcançar novamente índices abaixo de 20% em algumas localidades. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), índices de umidade relativa do ar inferiores a 30% caracterizam situação de atenção; de 20% a 12%, de alerta; e abaixo de 12%, alerta máximo.

De acordo com a chefe do Inmet, a região sudoeste terá mínima de 12% e máxima de 30% enquanto que na região norte as temperaturas giram entre 18% e 34%.

Cuidados com o ar seco

Os principais efeitos da baixa umidade são secura na garganta e nos olhos e problemas respiratórios. O ar seco é preocupante, já que no outono e ou inverno, é comum a umidade relativa do ar nas grandes cidades cair até abaixo dos 30%.

O ideal, de acordo com a OMS é que ocorra uma variação entre 50 e 80%. É por isso que, quando os níveis estão entre 20 e 30%, as regiões entram em estado de atenção.

A população deve se manter informada com a defesa civil de seus Estados, mas independentemente de qualquer aviso, a hidratação através da ingestão de muito líquido torna-se importante. Além de uma boa hidratação deve se evitar atividades físicas ao ar livre no período entre 10 e 17h, além de evitar grandes aglomerações.

Confira a previsão do tempo de acordo com o Climatempo

Goiás

Sexta-feira (12) - Máxima de 34° e mínima de 16° com umidade entre 50% e 80%. Sol entre nuvens e não há previsão de chuva.

Sábado (13) - Temperatura oscila entre 33° e 18 e a umidade gira entre 57% e 79%. Novamente sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva.

Domingo (14) - A temperatura permanece entre 18° e 33°. A umidade sobe um pouco e fica entre 60% e 90%. A previsão de maior incidência de sol, mas não há previsão de chuvas.

Goiânia

Sexta-feira (12) - A umidade relativa do ar gira entre 49% e 92% com mínima de 14° e máxima de 32°. Sol entre nuvens e sem previsão de chuva.

Sábado (13) - A temperatura sobe um pouquinho e fica entre 16° e 31°. A umidade relativa do ar gira entre 52% e 90%. Sol com algumas nuvens e sem chuvas.

Domingo (14) - A temperatura permanece entre 16° e 31° e a umidade entre 58% e 92%. Não há previsão de chuva.