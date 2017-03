Prefeituras de Goiânia e Aparecida podem adotar o chamado 'Uber do governo'

As administrações municipais de Goiânia e Aparecida de Goiânia podem realizar uma mudança no modelo de transporte dos servidores públicos que prevê a implantação de um sistema parecido com o "Uber", aplicativo que funciona em smartphones e é usado para contratar transporte individual.

O sistema é simples e direto: em vez de comprar veículos que têm custo com manutenção, espaço para garagem e motoristas, ou de alugar automóveis que ficarão muitas horas ociosos, o Poder Público contrata uma empresa de táxi, via licitação, para transportar seus servidores. Tudo por meio de um aplicativo próprio, que garante o controle e evita o uso indevido.

O deputado Daniel Vilela foi a Brasília conhecer o sistema durante uma reunião com o secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Gleisson Cardoso. Atualmente, o sistema de transporte do governo federal é misto e descentralizado.

Vilela mostrou nesta semana a ideia aos prefeitos Iris Rezende (Goiânia) e Gustavo Mendanha (Aparecida), que demonstraram interesse.

“Conseguimos que o Ministério do Planejamento disponibilize gratuitamente o aplicativo e uma equipe de servidores para treinar as prefeituras interessadas. É um sistema que se aplica bem a Goiânia e Aparecida, devido à dimensão das duas cidades, e ambas já demonstraram interesse”, diz o deputado.

Cada ministério, por exemplo, tem uma forma de atuar. Alguns operam com frota própria e contratam motoristas terceirizados para dirigir os veículos. Outros ministérios não têm frotas e nem motoristas, terceirizando todo o serviço. Segundo o Ministério do Planejamento, a ideia, com a instituição de um modelo parecido com o Uber, é que haja um sistema único para todo o governo.

“Esse é um momento em que todos os órgãos públicos têm que assumir com mais ênfase um compromisso com a economia de recursos. Não faz mais sentido gastar para ter um carro à disposição em qualquer horário do dia, ainda que desnecessariamente. Essa é a grande mudança trazida pelo TaxiGov”, afirma Cardoso.

O valor anual do serviço é de cerca de R$ 12,7 milhões. Atualmente, segundo o Planejamento, o gasto estimado com a frota própria é de R$ 32 milhões. O sistema começou a funcionar, em caráter piloto, em fevereiro deste ano.