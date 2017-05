Prefeitura retira famílias de área ocupada no Parque Atheneu

Um grupo de cerca de 20 pessoas foi retirado de uma área ocupada no parque Carmo Bernardes, no residencial Parque Atheneu, na manhã desta sexta-feira (12). As famílias, que viviam em barracas no local, eram remanescentes de uma ocupação urbana por moradia no mesmo setor, que foi desocupada sem ordem judicial pela Prefeitura de Goiânia em janeiro.

A operação foi realizada pela Guarda Civil Metropolitana e começou por volta das 8 horas da manhã. Uma patrola realiza a limpeza do local. Uma reintegração de posse pedida pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) foi aceita pela Justiça e dava o prazo para que as famílias saíssem do local até o dia 5 deste mês.

A Prefeitura chegou a oferecer vagas em abrigos para os moradores desalojados no início do ano, mas os ocupantes e a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) não consideraram os locais dignos. Na época, a Justiça chegou determinar o pagamento de auxílio moradia para as famílias desalojadas, mas a decisão foi revogada. A DPE-GO considera como ilegal a forma como aconteceu a primeira desocupação do grupo.