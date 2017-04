Prefeitura pode mudar projeto

O decreto que determina a instalação de calçadas acessíveis em Goiânia pode ser alterado em um curto período de tempo. Com a prática da regra, a Prefeitura já percebeu que alguns itens devem ser modificados para que as vias públicas sejam adequadas à realidade. Uma das alterações deve ser a padronização do tipo de piso, especialmente na faixa livre, que é a principal d...