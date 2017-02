Prefeitura de Goianésia não poderá gastar verba pública no Carnaval 2017

A prefeitura da cidade de Goianésia, na região central do estado, não poderá gastar verba pública para a realização do carnaval deste ano. A determinação foi dada nesta terça-feira (14) pela juíza Ana Paula de Lima Castro, acolhendo pedidos feitos pelos promotores de Justiça Antônio de Pádua Júnior, Luciano Meireles e Márcia Cristina Peres.

A realização dos festejos não está impedida, porém o dinheiro público, de acordo com o pedido, deve ser destinado para as áreas com problemas constatados no município, como saúde, educação, meio ambiente e urbanismo.

Outra determinação proíbe a realização de festividades na Avenida Goiás, no centro da cidade. Uma análise deverá ser exigida pela prefeitura do município para obter informações sobre o impacto de vizinhança durante a festa.

VÍNCULO ENTRE PODER PÚBLICO E ANUNCIANTE É INVESTIGADO

A possibilidade de favorecimentos de particulares também está sendo investigada na ação.

A vinculação do Poder Público com uma pessoa conhecida como “Bilika Dandas”, empresário, anunciante do único camarote que está vendendo ingressos até o momento (Camarote Sumiu Uai!) é observada como uma "afronta à lei", segundo a juíza Ana Paula de Castro Lima, uma vez que não houve processo licitatório para o uso do espaço.

Além da ausência de licitação, uma ida de "Bilika" como integrante da comitiva do prefeito Renato de Castro (PMDB) em visita ao Ministério do Turismo, em Brasília, em viagem que visava tratar da disponibilização de verba para o município chama a atenção dos investigadores.