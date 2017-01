Prefeitura de Goiânia terá que abrigar famílias do Parque Atheneu, diz TJ

As quase 60 famílias que estão vivendo em condições precárias, debaixo de lonas doadas por uma instituição de caridade, após desocupação no Parque Atheneu, no dia 10 de janeiro, devem ser alojadas pela Prefeitura de Goiânia em até cinco dias a partir da notificação do Tribunal de Justiça de Goiás.

A Ação Civil Pública foi impetrada pela Defensoria Pública do Estado de Goiás. A Justiça determinou ainda que Prefeitura de Goiânia promova a alocação das famílias removidas em local digno, seguro e salubre. O documento também determina que no caso de impossibilidade de fazê-lo em moradias de programa de interesse social, que seja fornecido auxílio-moradia a todas as famílias que necessitem.

Por ordem judicial, a Guarda Civil Metropolitana e o Conselho Tutelar devem se abster de intervir de forma a constranger as famílias desalojadas, ficando livre o acesso das famílias para retirarem os pertences que lhes sobraram, sendo expressamente proibido o uso de qualquer forma de constrangimento ou intimidação arbitrária.

De acordo com o defensor público Tiago Gregório, esta é uma ação institucional da Defensoria que de forma conjunta, através de seus Núcleos da Infância e Juventude, Processual Cível e Atendimento Inicial, vislumbrou a vulnerabilidade dessas famílias, que foram, em tese, desalojadas sem um planejamento de alocação de forma que seus pertences, seus objetos, seus móveis e seus colchões, parte foram destruídos e outra parte sem possibilidade de alocação.

“Nós chegamos aqui ontem (12/01) e nos deparamos com uma situação em que as pessoas foram desalojadas em violação à nossa Constituição, em violação à tratados internacionais, e que se encontravam sem qualquer esperança de conseguir alcançar seus respectivos direitos”, informou a defensora pública Fernanda Fernandes.

Segundo um levantamento da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) e da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), 56 famílias estão no local, sendo que 33 teriam aceitado a transferência para a Casa da Acolhida.