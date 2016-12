Prefeitura de Goiânia tem 10 dias para decidir sobre a SaferTaxi

Uma liminar do juiz Élcio Vicente Silva, da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia estabeleceu que a prefeitura tem 10 dias para decidir em definitivo sobre o alvará de funcionamento da SaferTaxi.

A empresa, que atua no aeroporto Santa Genoveva oferece aos passageiros informações sobre a quilometragem e atua com frota própria assim como ocorre com o Uber e 99Taxi, aguarda há cinco meses uma posição do município.

A SaferTaxi possui há 11 anos autorização para oferecer o serviço no aeroporto, mas faltava o alvará de funcionamento que é de responsabilidade da prefeitura.