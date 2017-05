Prefeitura de Goiânia reduz retorno na Perimetral Norte para evitar novos acidentes

Na manhã desta terça-feira (9) funcionários da Prefeitura de Goiânia trabalhavam no retorno da Vila João Vaz, na Avenida Perimetral Norte, onde o motociclista Marco Túlio de Freitas Machado, de 27 anos, morreu no último dia 18 de março.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) informou que deu início a construção de um canteiro que vai reduzir o tamanho do retorno. Segundo o órgão, o trecho era muito grande e causava os acidentes. As obras devem ser concluídas na próxima sexta-feira (12).

Em parceria com a Seinfra, a Secretária Municipal de Trânsito (SMT), vai instalar quatro sinaleiros na região.

No último dia 24 de março, familiares e amigos da vítima bloquearam a via onde ocorreu o acidente, reivindicando o fechamento do trecho da rotatória. Segundo os motoristas que passam por ali, essa seria a melhor solução para dar um basta nos acidentes que vêm acontecendo com frequência no local.

Marco Túlio morreu depois de se envolver em um acidente de trânsito. Ele colidiu contra um carro e, com o impacto da batida, não resistiu e morreu na hora.