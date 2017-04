Prefeitura de Goiânia oferece 59 vagas de emprego

A Prefeitura de Goiânia oferece 59 oportunidades de trabalho em diversas áreas. As funções incluem vagas pra eletrotécnico, cabeleireiro, costureira e corretor de imóveis.

Quem quiser se candidatar deve procurar o Sine Municipal das 7:30h às 18:30h, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central.



Para se inscrever, o candidato deve levar identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço atualizado. Em caso de aprovação, o Sine encaminhará o candidato diretamente à empresa responsável para que o contrato seja finalizado.

Confira abaixo a lista completa das vagas:



. Atendente de balcão: 2 vagas (Ensino Médio completo e experiência)

. Auxiliar de limpeza: 5 vagas (exclusiva para pessoa com deficiência, Ensino Fundamental incompleto)

. Auxiliar de linha de produção: 3 vagas (Ensino Fundamental completo, preferencialmente moradores das proximidades do Bairro Feliz)

. Cabeleireiro: 5 vagas (experiência em corte, química geral e penteado)

. Costureira em geral: 15 vagas (experiência em costura e Ensino Fundamental completo)

. Cozinheiro de restaurante industrial: 1 vaga (experiência comprovada e Ensino Fundamental completo)

. Corretor de imóveis: 10 vagas (Ensino Médio completo e veículo próprio)

. Eletrotécnico: 1 vaga (experiência em geradores, habilitação e Ensino Médio completo)

. Mecânico de motor a diesel: 2 vagas (experiência comprovada em manutenção de ônibus e Ensino Médio completo)

. Mecânico de suspensão: 1 vaga (experiência em alinhamento e suspensão)

. Manicure: 4 vagas (experiência e referência)

. Modelista: 1 vaga (experiência em modelagem de moda praia e Ensino Médio completo)

. Modelista de roupas: 1 vaga (experiência em tecido plano e moda feminina, Ensino Médio completo)

. Porteiro: 5 vagas (experiência comprovada, Ensino Médio completo e locomoção própria)

. Telefonista: 1 vaga (exclusiva para pessoa com deficiência, facilidade em comunicação e Ensino Médio completo)

. Torneiro mecânico: 2 vagas (experiência em fabricação de pré-moldados e lajes e Ensino Fundamental incompleto)