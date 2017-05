Prefeitura de Goiânia estima economia de R$ 31 milhões em nova licitação de radares

Na comparação com a licitação anterior, a prefeitura de Goiânia divulgou nesta segunda-feira (15) que o contrato para a instalação dos novos fotossensores deve reduzir os gastos públicos em cerca de R$ 31 milhões.

A gestão municipal confrontou os preços praticados pela empresa Trana, que teve seu contrato expirado, e os da empresa Eliseu Kopp e Cia Ltda, homologada como vencedora do certame na última quarta-feira (10). O processo licitatório foi iniciado em outubro de 2016.

Segundo a prefeitura, o preço por faixa no último contrato era de R$ 2.627,45. E no novo contrato este custo ficará em R$ 1.695,00, mantendo a proporção no número de faixas, de 568, na quantidade que a Trana atendia em seu contrato. Portanto, conforme o cálculo da própria prefeitura, em um ano será economizado R$ 6.355.579,20. Em cinco anos, que é o prazo licitado, a economia atingirá R$31.777.896,00.

O secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Goiânia, Felisberto Tavares destaca a necessidade de urgência. “O mais importante é a proteção da vida dos cidadãos que transitam por Goiânia. Este é o maior bem a ser protegido”, afirmou.

Assim que assinar o contrato, a empresa Eliseu Kopp e Cia Ltda, que ganhou a licitação para operar os fotossensores nas ruas de Goiânia, terá 15 dias para começar a instalar os equipamentos nas vias da Capital.