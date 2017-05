Prefeitura de Goiânia disponibiliza atendimento de serviços via WhatsApp

A população goianiense já pode solicitar serviços de infraestrutura pelo WhatsApp. O serviço integra a lista de opções de comunicação entre a população e o poder público. Além da nova ferramenta, estão disponíveis também o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), por meio do site da Prefeitura de Goiânia e dos telefones 3524-8363 e 3524-8373.

O número para o atendimento disponibilizado é (62) 98493-7229. As solicitações podem ser feitas a qualquer hora do dia, porém o retorno acontecerá em horário comercial. De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura Fernando Cozzetti, a iniciativa trará benefícios para a cidade.

“Hoje o poder público precisa estar atento a todas as ferramentas que incentivem a gestão colaborativa e participativa. O canal vai beneficiar ambas as partes. O contribuinte terá facilidade em solicitar um serviço, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) saberá onde é necessária sua atuação e a cidade será a maior beneficiada”, afirmou o secretário.

Operações tapa-buracos, reposição de tampas de poços de visita e limpeza de bocas de lobo, além de troca de lâmpadas são algumas das ações que podem ser solicitadas pelo novo WhatsApp da Prefeitura. A Seinfra reitera a necessidade dos cidadãos informarem endereço completo com ponto de referência para agilidade à execução dos serviços